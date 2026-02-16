В Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды (инфографика)

По Харьковской области также объявлено предупреждение.

В Харькове новая рабочая неделя начинается с предупреждения о непогоде. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил повышенный уровень опасности не только в городе, но и по территории области.

"Утром и днем 16 февраля по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

16 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем - небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2° до +7°. В Харькове также будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, на дорогах гололедица. Воздух днем прогреется до +3°...+5°.

17 февраля сохранится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, однако на дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4°...-9°, днем похолодает до 0°...-5°.

18 февраля будет облачно. Ночью местами возможен небольшой снег, днем ожидается снег с дождем и гололед. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5°...-10°, днем 0°...-5°.

