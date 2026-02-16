'Ее любили за искренность': ушла из жизни народная артистка Украины

Людмила получила мировое признание.

Известная оперная певица и народная артистка Украины Людмила Юрченко ушла из жизни. Женщине было 83 года.

Печальную новость сообщили в Национальной опере Украины имени Т. Г. Шевченко на официальной странице в Facebook. Причина смерти пока неизвестна.

"Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства, обогащенного ее вдохновенным талантом. После окончания Киевской консерватории в 1969 году более четырех десятилетий, до 2011 года Людмила Юрченко пела на главной оперной сцене Украины. Практически не было ни одной премьеры, в которой бы она не участвовала, разве что в опере не было меццо-сопрановых партий. Ее любили за искренность в отношениях, бескомпромиссную художественную требовательность, стремление к совершенству", – отметили представители Нацоперы.

Что известно о Людмиле Юрченко

Людмила родилась в Харькове, а свое детство провела в Полтаве. Училась в техникуме легкой промышленности по специальности "Испытатель электродвигателей" и работала на полтавском заводе "Электродвигатель". Позже решила заниматься музыкой и стала студенткой Киевской консерватории. После получения музыкального образования работала солисткой Киевского театра оперы и балета. В ее творческом багаже более 30 оперных партий. Юрченко имела около 2,5 октавы голоса. В 1971 году выступила на Международном конкурсе в Барселоне. Именно там Людмила, соревнуясь с ведущими вокалистами Европы, получила золотую медаль.

