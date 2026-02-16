Шторм разрушил одну из самых известных достопримечательностей Италии (фото)

Под натиском стихии не устояла знаменитая "арка влюбленных".

В итальянском регионе Саленто обрушилась знаменитая достопримечательность. Природный памятник, известный как "арка влюблённых", рухнул в ночь на 14 февраля после нескольких дней штормов, сильного ветра и проливных дождей. Об этом сообщает итальянское издание Сorrieresalentino.

Мэр коммуны Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал произошедшее огромной утратой для всего Саленто и серьёзным ударом по туристическому имиджу региона. По его словам, природа создала этот объект и сама же его разрушила, однако побережье нуждается в системной защите и инвестициях.

На место прибыли представители региональных властей. Они предупреждают, что вдоль скал появились трещины, поэтому возможны новые обвалы. Район патрулируют полиция и службы гражданской защиты, так как к месту ЧП стекаются туристы и местные жители.

Муниципалитет ранее подготовил проект по борьбе с береговой эрозией стоимостью 4,5 млн евро, однако он пока не получил финансирования. Тем временем шторм нанес ущерб и другим участкам побережья Апулии - разрушены пляжные сооружения, повреждены небольшие участки скал и портовая инфраструктура. Зима стала серьёзным испытанием для хрупкой береговой линии, а утрата арки стала её самым заметным символом.

