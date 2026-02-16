На одном из пунктов пропуска на границе с Румынией ограничили движение транспорта

Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса.

С понедельника, 16 февраля, вводится временное ограничение движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией", что на границе с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в будние дни, то есть с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет приостанавливаться. В то же время пешеходное сообщение будет осуществляться без ограничений.

В ГПСУ отметили, что ограничения ввели из-за реконструкции моста через реку Тиса. Предварительно ограничения продлятся до 3 апреля.

Пограничники призвали украинцев учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

14 января в пункте пропуска "Ужгород" заработало оформление пешеходов, пересекающих государственную границу между Украиной и Словакией. Тогда была завершена подготовка соответствующей полосы перехода через границу.

В свою очередь Министерство развития территорий и общин сообщило, что готовит пилотный проект пересечения государственной границы легковыми автомобилями через электронную систему "єЧерга". Так, контроль за очередью будет осуществляться через Кабинет водителя. Пользователи смогут отслеживать статус своего места в очереди и определенное время въезда в пункт пропуска, а также будут получать уведомления об изменении статусов и соответственно заезжать на территорию пункта пропуска.

