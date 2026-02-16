Не все доедут по плану: УЗ предупредила о существенных ограничениях движения в ряде областей

Ограничения движения поездов касаются Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

В ряде регионов Украины введены временные ограничения движения поездов из-за ситуации с безопасностью, неблагоприятных погодных условий и повреждения инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

В Черниговской области возможны задержки на славутицком и нежинском направлениях, где контактная сеть постоянно страдает от атак БПЛА или неблагоприятной погоды. В то же время в Сумской области региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. Дальше на север – пригородный поезд или автобусы.

В Харьковской области от Лозовой в направлении Краматорска пассажиров просят воспользоваться бесплатными автобусами с обязательной регистрацией перед посадкой.

В Запорожье мониторинговые группы УЗ держат регион под усиленным контролем. Такие поезда как №86/85 Львов - Запорожье - Львов, №5/6 Ясиня - Запорожье, №39/40 Солотвино - Запорожье - Солотвино, №731/732 Киев - Запорожье - Киев, №128/127 Львов - Запорожье - Львов сегодня будут курсировать в/из Днепра.

Пара региональных поездов будет курсировать между Запорожьем и Синельниковым и Синельниковым и Днепром. Относительно остальных поездов дальнего следования между Днепром и Запорожьем решение будет приниматься оперативно в зависимости от ситуации "в воздухе".

