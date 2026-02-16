Почти по всей Украине объявили I уровень опасности: непогода минует лишь несколько областей

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сильных порывах ветра 16 февраля.

На сегодня, 16 февраля, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня почти по всей стране.

"16 февраля в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

И уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, за исключением Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Сегодня в Украине будет облачно. Днем ожидается небольшой снег, на востоке страны преимущественно дождь. На северо-востоке страны ожидаются умеренные осадки. В западных, южных и Винницкой областях будет преобладать погода без существенных осадков.

В западных, северных и в большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. По всей Украине, кроме запада, порывы его будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях -7°...-12°. На Прикарпатье и севере страны столбики термометров покажут -4°...-9°, в большинстве центральных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза. На востоке и юго-востоке воздух прогреется до +3°...+8°.

