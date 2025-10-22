Любой новый саммит будет отражением тупиковой ситуации на Аляске.

После того, как президент США Дональд Трамп прекратил боевые действия в Газе, появились надежды на то, что он сможет предпринять новую попытку положить конец в Украине. Однако перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при его посредничестве, уже на грани, а усилия Трампа в отношении Украины приводят лишь к одному — опровержению его собственных сомнительных утверждений о том, что Владимир Путин хочет мира, пишет CNN.

"Критики Трампа, возможно, удовлетворены тем, что его грандиозные планы рискуют застопориться... Но болеть против него только для того, чтобы лишить его побед, было бы глупо, учитывая, что от успеха Трампа могут зависеть глобальная стабильность и тысячи жизней", - пишет CNN.

Как провалился последний план по России

Трамп получил четкое подтверждение того, что Путин не готов к миру в Украине, когда российские беспилотники атаковали украинские электростанции, вернувшись к жестокой стратегии использования зимы как оружия против мирного населения.

Как пишет CNN, Путин просто разыграл свою классическую карту, позвонив Трампу за день до того, как тот принял Зеленского в Белом доме, продемонстрировав гибкость, призванную смягчить новое давление США, а также гнев и разочарование президента.

Трамп размышлял о поставке крылатых ракет "Томагавк" на Украину, но после разговора с Путиным он отказался от этой идеи и вместо этого обрушился на Зеленского. Однако телефонный разговор Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник показал, что любой новый саммит будет отражением тупиковой ситуации на Аляске, пишет CNN:

"Мелодрама повторила избитый цикл. Путин отреагировал, когда Трамп, казалось, собирался назначить цену за российскую неуступчивость. Затем президент США, поговорив с Путиным, оказал давление на Украину, требуя от неё отдачи территорий. Затем процесс снова уперся в стену, оставив Трампа разочарованным".

Как подчеркивает CNN, тупиковая ситуация устраивает Путина, который не проявляет никаких признаков желания прекращать боевые действия и мог бы потратить больше времени на ведение войны на истощение с целью завоевать как можно больше украинской территории до начала мирных переговоров.

Трамп и Украина

Ранее ряд СМИ заявили, что саммит между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште был отменен.

Позже Трамп заявил, что не хочет проводить с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезную встречу.

