Из-за российского удара погибли супруги.

Российские оккупанты обстреляли Пологовский район Запорожской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, армия РФ атаковала КАБами село Омельник, разрушив дома, в одном из которых погибли супруги - 64-летние мужчина и женщина.

Федоров рассказал, что всего в течение суток россияне нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области.

"Войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Омельнику, Полтавке, Малиновке, Белогорью и Успеновке. 432 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Камышеваху, Беленькое, Каменное, Красноднепровку, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Юрковку, Малую Токмачку, Чаривне, Ольговское и Преображенку", - добавил чиновник.

Также, по словам Федорова, Россия три раза атаковала из РСЗО Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку.

"150 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что в результате обстрелов поступило 57 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Как писал УНИАН, 31 августа враг массированно атаковал Черноморск в Одесской области. В общем оккупанты запустили по Черноморску рекордное количество ударных дронов - более полусотни, из которых большая часть была сбита. Однако в результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Работы по восстановлению уже начались. Критическая инфраструктура работает от генераторов. Также повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели", - сообщал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Также 27 августа противник обстрелял Полтавскую область, в результате чего было зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Тогда сообщалось, что из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, повреждено админздание, транспортные средства и оборудование.

