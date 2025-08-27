К счастью, пострадавших среди людей нет.

В ночь на 27 августа российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область, в результате чего зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

По его словам, из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, повреждено админздание, транспортные средства и оборудование.

"На территории предприятия возникли пожары. Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. По состоянию на этот час пожары локализованы, электроснабжение восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо силам ПВО за сбивание большинства вражеских объектов. Также благодарен ГСЧС и энергетикам за оперативную работу", - написал Когут.

Также сообщалось, что из-за российского обстрела 26 августа на шахте в Донецкой области были заблокированы люди. В общем 146 горняков были заблокированы под землей из-за обесточивания шахт Добропольской общины. Кроме того, в результате обстрела один человек погиб, трое получили ранения.

Кроме того, 22 августа РФ атаковала Константиновку ФАБами, из-за чего разрушены дома и инфраструктура, город полностью остался без газа. Также в результате ударов зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, магазина, здания "Укрпочты" и газопровода. Один гражданский житель получил ранения.

