Враг попал беспилотником в почтовое отделение.

В результате удара российских оккупантов по Краматорску в Донецкой области один человек погиб и один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Враг попал беспилотником в отделение "Новой почты". Погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка. Окончательный объем повреждений устанавливаем", - отметил он.

Филашкин призвал людей беречь себя и своих близких, а также эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Видео дня

Последние российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Украине дронами и ракетами, в частности по Киеву. По состоянию на утро 29 августа сообщалось, что всего в столице погибли 23 человека, среди них - четверо детей.

В результате российского террора повреждены 225 жилых домов. Вместе с нежилой застройкой, гаражами, дворами и общественными зданиями повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Мемориальный проект "Их убила Россия" обнародовал некоторые имена погибших киевлян, чьи жизни были оборваны этой трагедией. Одними из первых известных жертв стали двухлетняя Ангелина и ее 24-летняя мама Надежда. Среди погибших также - 14-летний ученик 8-Б класса киевского лицея №127 Назарий Коваль, 17-летняя студентка энергетического колледжа, дочь военного Марина Гришко, врач-невролог городской клинической больницы №1 Оксаны Процюк.

Вас также могут заинтересовать новости: