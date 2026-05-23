В ОП допустили, что война может закончиться уже осенью, но при одном условии

Сейчас у Путина две цели в войне – Купянск и Малая Токмачка, говорит Подоляк.

Активная фаза войны в Украине теоретически может закончиться уже этой осенью, если российский диктатор увидит неспособность своей армии продвигаться дальше на фронте. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона

Он отметил, что сейчас Владимир Путин проводит свою летнюю наступательную кампанию, надеясь захватить новые территории. Однако уже видно, что это наступление оказалось провальным.

"Он проводит летнее наступление и считает, что сможет захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть – я говорю именно как модель – остановка активной фазы войны. То есть остановка ракетно-дроновых обстрелов, остановка активных боевых действий по линии фронта, линия разграничения, заморозка, мониторинг, посредники, которые стоят", – говорит Подоляк.

По его словам, при таком сценарии становится возможной отмена военного положения в Украине и начало подготовки к выборам.

Как писал УНИАН, из-за провала стратегических планов России в войне и серии украинских ударов вглубь РФ Кремль оказался перед выбором: либо сворачивать войну, либо переходить к более жесткой мобилизационной и почти советской модели государства с ограничением свобод и принудительной экономикой.

Также мы рассказывали, что война в Украине может закончиться по "корейскому сценарию", когда конфликт надолго замораживается по фактической линии фронта без окончательного мирного соглашения и решения всех вопросов. При этом Украина получит шанс на развитие и сближение с Европой.

