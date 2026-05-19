Угроза наступления россиян из Беларуси реальна, – Сырский

Он отметил, что в таком случае линия фронта еще больше расширится.

На сегодня вполне реальной является военная операция России с территории Беларуси. Об этом в интервью "Милитарный" сказал Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что на сегодняшний день активная линия фронта простирается на более чем 1200 километров, а Россия превосходит Украину по количеству бригад и полков вдвое.

По его словам, постоянно ведутся боевые действия и наблюдается "тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться". В частности, по данным украинской разведки, в настоящее время существует угроза военной операции РФ со стороны Беларуси.

"Возможна операция на севере. Это реально, мы знаем данные о том, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера, а это значит, что фронт еще увеличится", – подчеркнул Сырский.

Угроза со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об усилиях Российской Федерации еще больше вовлечь Беларусь в войну против Украины. Он подчеркнул, что продолжается фиксация российских попыток более активного вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Глава государства также сообщил, что есть данные о том, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям. В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси.

