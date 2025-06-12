На пути оккупантов еще есть несколько населенных пунктов и укрепления ВСУ.

На юге Донецкой области до административной границы Днепропетровской области россиянами еще остается примерно десять километров. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, юг и юго-восток Днепропетровской области находится в зоне ответственности Сил обороны юга.

"Для того, чтобы противник вошел в эту область, ему сначала необходимо захватить ряд населенных пунктов [Донецкой области], таких как Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополье, Новоселка. Уже потом уничтожить, разрушить нашу систему обороны - полосу укреплений, которые там есть. И после этого он возможно сможет пройти в Днепропетровскую область. Сейчас у него там успехов нет, уже несколько недель враг пытается там продвинуться", - сказал Волошин.

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Враг рвется на Днепропетровщину

Как писал УНИАН, военный обозреватель Богдан Мирошников рассказал, что армия РФ преобладает на административной границе с Днепропетровской областью, российские КАБы разрушают укрепления ВСУ. По его словам, контроль над направлением нестабилен с обеих сторон, и противник уже неоднократно приближался к админгранице региона.

Эксперт рассказал, что враг имеет возможность добегать до границы, и даже забегать за административную границу региона и это уже происходило. Соотношение сил и средств на этом участке фронта один к девяти не в пользу ВСУ. Также враг КАБами крушит все укрепления Сил обороны, сказал эксперт.

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