Россия хочет показать, что война перебрасывается на другие территории, и использовать это как ИПСО против украинцев.

Заявлениями о якобы наступлении на территории Днепропетровской области Россия хочет показать, что война перебрасывается на другие территории, хочет использовать это как ИПСО против украинцев. Однако даже если враг прорвется через границу области, это ни на что не повлияет и не будет свидетельствовать о его победе. Такое мнение высказал в интервью OBOZ.UA исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, заявления России нацелены в том числе и на западную аудиторию, где особо не различают, чем Днепропетровская область отличается от города Днепр, который является важным логистическим и медицинским хабом, куда эвакуируют наших раненых.

"Цель - вызвать истерию и безнадежность, якобы у нас все сыпется и все плохо", - отметил Жмайло.

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В то же время он отмечает, что от того, что россияне зайдут на Днепропетровщину, ничего не произойдет.

"Это не будет означать, что россияне выиграют войну против нас, это не означает, что они победят. Эвакуация из прифронтовых районов Днепропетровщины велась давно. Зашли ли россияне или нет - покажет время. Пока нет подтверждений. Мы продолжаем воевать. И главное для нас - не вестись на эту российскую историю о Днепропетровщине и провале нашей линии обороны. Для нас сейчас важно сохранить людей, а не территории. На кону не Днепропетровщина, а дальнейшее выживание всего нашего государства", - подчеркнул эксперт.

Наступление россиян на Днепропетровскую область

Напомним, ранее россияне заявили о наступлении на Днепропетровщину. Однако в Генштабе ВСУ отметили, что эти сообщения являются фейком.

В ISW рассказали, что пока никаких подтверждений словам оккупантов нет. В частности аналитики не обнаружили геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская армия проводит "наступление" в Днепропетровской области в рамках создания буферной зоны в Украине.

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