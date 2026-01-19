Враг продвинулся в Покровске и еще около двух населенных пунктов, - DeepState

В то же время, на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора.

Российские оккупанты продвинулись в районе трех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

В частности, как отмечается, враг продвинулся вблизи Северска, Константиновки и в Покровске.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки на Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.

Также за сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Затишье, Мирноград, Покровск, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Филия, Кучеров Яр, Новопавловка.

Как сообщал УНИАН, враг подтягивает резервы к Покровску и ищет возможности для прорыва обороны.

Так, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, который побывал с рабочей поездкой на Покровском направлении, отметил, что ситуация остается сложной, в районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается "изнурительное противостояние", ежедневно здесь происходит около полусотни боевых столкновений.

По его словам, в таких условиях организация обороны требует полной информированности, гибких решений и точного расчета.

