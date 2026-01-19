В 2026 году может произойти перелом в войне: ветеран АТО назвал условие

Дикий считает, что там враг может застрять на год.

Если россияне пойдут на Константиновку Донецкой области, то на весь 2026 год они могут с огромными потерями продвигаться в пределах Краматорско-Славянской агломерации, застряв там. Об этом сказал в эфире "Radio NV" ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий.

По его словам, в зависимости от наших действий, концентрации сил, Украина может добиться перелома в этой войне в свою пользу.

Он отмечает, что раньше Константиновка считалась мощным тыловым хабом, а сегодня враг уже в 10 км от города, который достает вражеская артиллерия, а дроны летают уже между домами.

"Так вот, учитывая ширину килзоны и расстояние сейчас до фронта, ну, я бы констатировал факт, что бои за Константиновку начинаются", - отметил он.

По его словам, враг фактически признал, что пробиться по линии Покровск-Мирноград ему не удается, - там ситуация как в Часовом Яру, куда россияне вошли еще в мае 2024 года, а пройти за весь 24-й 25-й годы так и не смогли.

"И теперь я бы лично прогнозировал, что следующий их основной вектор наступления будет именно Константиновка. Если им удастся ее пробить, тогда Дружковка. Ну, а за ними уже там дальше Краматорск и Славянск", - добавил Дикий.

Он считает, что битва за Константиновку начинается, но при грамотной организации обороны собственно большая битва за эту агломерацию - Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск может быть не просто основным событием, а там можно связать российскую армию фактически на весь 2026-й год. Дикий сказал:

"Вот весь 2026-й год они могут так медленно, метр за метром с огромными потерями продвигаться в пределах этой агломерации. Мы можем и, по моему мнению, должны ее держать. Там очень неплохие оборонительные позиции".

При этом добавил, что эти города могут быть принесены в жертву, потому что придется воевать за каждый метр, а враг уничтожает все на своем пути.

"Мы признаем, что весь этот год мы будем там воевать и фактически в ходе этих боев эта агломерация будет абсолютно непригодной для жизни. Но мы тем самым можем выиграть практически полный год", - добавил он.

По его словам, важно, чтобы мы использовали это время на мобилизацию, на реорганизацию управления армией, на массовое производство всего, чего нам не хватает, на мощную кампанию дипстрайков по России.

"Ну, в таком случае жертва этой агломерации может привести к перелому в войне. Эта агломерация может стать последним, за что россияне будут воевать на нашей территории. Но это не в том случае, если мы просто будем смотреть, как там происходят затяжные бои, а здесь в тылу ни черта не будем делать", - сказал аналитик.

При этом подчеркнул, что если будет работа в тылу, будут лететь дипстрайки по России, тогда эти населенные пункты в Донецкой области могут стать последней "пировой победой россиян в этой войне", а дальше "маятник может пойти в противоположную сторону".

Война в Украине - наступление РФ

Как сообщал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что в наступлении россиян на Донбассе есть одна важная стратегическая цель - разрушение обороны ВСУ. Для достижения этой цели они хотят превратить Константиновку в Донецкой области в руины. При этом он подчеркнул, что для врага Константиновка является прямым путем на Дружковку, Краматорск и Славянск. Поскольку оккупанты застряли в Покровске и Мирнограде, это направление стало для них приоритетным.

