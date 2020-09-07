Задержанный сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, он предоставил важные свидетельства о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военном обеспечении РФ боевиков "ДНР".

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"Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что проверка подтвердила - мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

"Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Задержание боевиков "ЛДНР"

СБУ задержала пулеметчика "батальона Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.

В районе проведения ООС контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачили агента террористической организации "ЛНР", экс-сотрудника милиции.

В СБУ заявили о задержании боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных.

В Мариуполе пограничники задержали мужчину, который в 2014 году был участником незаконных вооруженных формирований "ДНР".

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Автор: Тамара Отовская