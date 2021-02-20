Противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов позиций ОС, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники осуществляют провокационные обстрелы накануне заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях с целью дискредитации Объединенных сил.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний ТКГ, после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины о принятии санкций за содействие терроризму», - отметил Хомчак.

По его словам, «основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС».

Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов позиций ОС, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод.

Читайте такжеС начала суток на Донбассе пять нарушений "режима тишины", под вражеский обстрел попали жилые дома

«Из 122-мм артиллерии вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденное. Кроме того, с позиций возле населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые», - констатировали в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что ситуация на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается.

«Подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни, здоровью и для сдерживания противника от ведения активных действий. Любые обвинения Вооруженных Сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований», - добавили в Генштабе.

Ситуация на Донбассе: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская