Президент отметил, что в 2014 году понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами.

Волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает непобедимой сегодня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Международного дня волонтера, прошедших на территории музейного комплекса "Мистецький арсенал" в Киеве, сообщили в пресс-службе ОП.

"Украинский народ никогда не был равнодушным. Мы всегда были чуткими к проблемам, к нуждам других. Мы всегда помогали друг другу в беде, и в один момент понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами", – отметил Зеленский и добавил, что этот миг – это 2014 год, когда началась война на Донбассе.

Президент вспомнил три истории волонтеров, которые с началом вооруженной агрессии против Украины оставили свою привычную мирную жизнь ради помощи украинской армии.

В частности, об 11-летнем мальчике, который собирал деньги на велосипед, а отдал их на нужды украинских военных.

По убеждению Зеленского, волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает нашу страну непобедимой сегодня и всегда.

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"Потому что невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой в один миг становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных. Тех, кто готов отдать все, что есть, потому что обещал ребятам прицел. Тех, кто готов искать всю ночь необходимые лекарства. Тех, кто считает, что "велосипед подождет"... Миллионы украинцев. Достойных. Свободных. Неравнодушных", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, по всему миру 5 декабря отмечают Международный День волонтера - International Volunteer Day.

Украина - единственная страна в мире, где этот день переходит в День Вооруженных сил, который отмечается 6 декабря.

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Автор: Светлана Закелова