Сегодня в Украине празднуют Международный день волонтера

Премьер-министр Арсений Яценюк убежден, что беспрецедентное волонтерское движение в Украине свидетельствует о зрелости и ответственности общества.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении премьера по случаю Международного дня волонтера.

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«Ровно 30 лет тому назад Генеральная ассамблея ООН предложила отмечать 5 декабря Международный день волонтера. Этот день стал особенным в Украине. Тысячи и тысячи добровольцев встали на защиту своего Отечества в решающее для нее время. Молодые и пожилые, предприниматели и рабочие, слобожане и галичане, люди разных убеждений поняли, что судьба их страны и будущее их детей зависит от них». – заметил Яценюк.

По его словам, волонтеры – это те, кто первые и те, кто там, где труднее всего.

«Беспрецедентное в украинской и не только украинской истории добровольческое движение меняет лицо нашей страны, свидетельствует всему миру и нам самим о зрелости и ответственности украинского общества», - считает он.

Яценюк пожелал всем волонтерам сил, вдохновения и энтузиазма.