Волонтеры привезли подарки украинским бойцам на Донбассе (фоторепортаж)
19:00, 28 мая 2019Война
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Бойцов угощали варениками и пирогами, а также развлекали танцами.
Украинским военным на востоке устроили праздник / УНИАН
Волонтеры 55-й отдельной артиллерийской бригады "Волонтерские вареники ZP" устроили праздник для бойцов 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады "Холодный Яр", в Донецкой области.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, в понедельник, 26 мая, волонтеры привезли военным подарки. Бойцов угощали варениками и пирогами, а также развлекали танцами.
Накануне, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье.
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