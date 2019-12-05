Зеленский назначил уполномоченного по волонтерской деятельности
10:22, 05 декабря 2019Общество
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5 декабря в мире отмечают международный День волонтера.
Зеленский назначил уполномоченного по вопросам волонтерства / фото t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего уполномоченного по вопросам волонтерской деятельности. Ею стала Наталья Пушкарева.
Об этом говорится в соответствующем указе президента от 4 декабря.
Также Зеленский постановил утвердить Положение об уполномоченном, а Госуправлению делами - принять меры, вытекающие из данного указа.
Документ вступает в силу со дня опубликования.
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Как сообщал УНИАН, по всему миру 5 декабря отмечают международный День волонтера - International Volunteer Day. Украина - единственная страна в мире, где этот день переходит в День вооруженных сил, который отмечается 6 декабря.
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