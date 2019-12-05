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Зеленский назначил уполномоченного по волонтерской деятельности

10:22, 05 декабря 2019
Общество
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Зеленский назначил уполномоченного по вопросам волонтерства / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего уполномоченного по вопросам волонтерской деятельности. Ею стала Наталья Пушкарева.

Об этом говорится в соответствующем указе президента от 4 декабря.

Также Зеленский постановил утвердить Положение об уполномоченном, а Госуправлению делами - принять меры, вытекающие из данного указа.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

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Как сообщал УНИАН, по всему миру 5 декабря отмечают международный День волонтера - International Volunteer Day. Украина - единственная страна в мире, где этот день переходит в День вооруженных сил, который отмечается 6 декабря.

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Теги: #новости Украины#волонтеры#Владимир Зеленскийпогода в Киеве