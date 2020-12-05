Президент Владимир Зеленский поблагодарил волонтеров за помощь армии.

Волонтеры в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время посещения Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центра Министерства обороны в городе Ирпень Киевской области, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

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Глава государства ознакомился с работой отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями и ограниченными физическими возможностями, неформально пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды.

Также Зеленский осмотрел отделение физической и спортивной реабилитации, оборудование, используемое для восстановления украинских военных после тяжелых ранений.

После этого состоялась встреча президента с работниками центра и волонтерами. Глава государства подчеркнул сверхважную роль волонтеров в защите Украины в самые трудные времена.

«Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что во многом благодаря вам в начале войны на Донбассе была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть», - подчеркнул он.

Зеленский считает, что именно волонтеры очень быстро нашли ту национальную идею, которую много лет ищут для Украины.

«Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии», - отметил президент.

По его мнению, государство в некоторых вещах должно равняться на волонтеров. Зеленский пообещал обратить внимание на те вопросы, где государство могло бы помочь, и где оно не дорабатывает.

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Автор: Виктория Токарева