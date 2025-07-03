Несмотря на обстрелы и постоянную российскую угрозу в Харькове остаются жить 1,3 миллиона человек.

Жители Харькова пользуются транспортом бесплатно и будут это делать после войны. А бизнес почти не платит налоги. Такими и рядом других способов местные власти пытаются удержать людей в приближенном к опасному соседу городе, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "Украинской правде".

С мая 2022 года в Харькове люди бесплатно ездят городским транспортом, нет налогов на землю, недвижимость, отменен единый налог для ФЛП 4 группы. По словам мэра, таким образом город поддерживает людей и предпринимателей.

"Мы отменили все налоги и сборы - ради того, чтобы люди оставались и работали здесь", - сказал Терехов.

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Он говорит, что харьковский бизнес, несмотря на войну, практически не релоцировался. Он привел в пример гражданскую компанию, которую атаковали российские дроны, и которую он убеждает оставаться в Харькове несмотря на атаку.

"Кто-то переехал, а кто-то филиал сделал - да, такое есть. А кто-то переехал и потом вернулся. В цифрах не скажу, но мы чувствуем это на городском бюджете. Ежедневные обстрелы бьют по экономике города. Часто бывает так, что предприятия разрушают, а владельцы все равно не выезжают и отстраиваются заново", - добавил он.

Терехов добавил, что существует договоренность о компенсации налогов правительством. Он отметил, что несмотря на то, что на компенсацию бесплатного проезда уходит 2 миллиарда гривен в год, это будет продолжено даже после окончания войны. В частности потому, что в городе проживает 206 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей.

В целом, по его данным, сейчас в Харькове живет 1,3 миллиона человек. Это меньше, чем было до полномасштабного российского вторжения, когда фактически в городе проживало 2 миллиона, а официально считали 1,4 миллиона жителей.

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30 июня Игорь Терехов сообщал, что враг впервые применил новую модель ударного дрона "Черника" для удара по Харькову. По словам Терехова, этот дрон похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В результате удара "Черники" повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

Также эксперты говорят об угрозах, которые сохраняются для Сум. В группировке вражеских войск "Север" насчитывается около 50 тысяч человек, которые удерживают участок от севера Сумщины и границы с Черниговщиной, через Курщину вблизи Теткино, и до севера Харьковской области, в районе Волчанска и Липцев.

Эксперты также отмечают большое значение Курского плацдарма для безопасности Харькова и Сумщины. В то же время предупреждают, что о полной стабилизации ситуации для этих регионов говорить рано.

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