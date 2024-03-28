Они должны были быть этническими венграми.

В прошлом году Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных. Тогда Будапешт выдвинул условие - они не должны возвращаться в Украину до завершения войны.

Как сообщает DW, журналисты пообщались с тремя военными из этой группы. Один из них рассказал о допросе ФСБ после того, как пленных привезли в Москву.

"Венгрия сказала России, что наши бабушки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей", - отметил боец.

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Однако сами военные признаются, что только один из 11 бойцов был этническим венгром.

"Но мне сказали: или ты говоришь так, как надо - что ты венгр, или неизвестно, довезут ли тебя обратно", - добавил один из военнопленных.

Как указывается, сначала их вывезли из России в Стамбул, а затем - в Будапешт. Далее бойцов ВСУ заселили в отель и попросили не гулять по городу, пока они не получат статус беженцев. Также им разрешили позвонить родным и пригласить их в гости.

По словам двух мужчин, представители Венгрии выдвинули экс-пленникам условие не возвращаться в Украину до окончания войны, иначе "таких освобождений больше не произойдет". Несмотря на это, пятеро из них все же вернулись в Украину, обратившись за помощью в посольство в Будапеште. Там им помогли с документами и предоставили авто для сопровождения через границу.

Бывшая представительница уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власта Рейпаши сказала, что после этого следующей передачи военнопленных из России в Венгрию не произошло.

Обмены военнопленными

Как сообщал УНИАН, Украина и РФ с начала полномасштабного вторжения провели уже много обменов военнопленными.

3 января состоялся самый большой обмен: из российского плена вернулись 230 украинских защитников и защитниц, 31 января из российского плена освобождены 207 украинцев.

В феврале в результате очередного обмена домой вернулись 100 украинских защитников.

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