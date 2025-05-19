Двух злоумышленников задержали, им светит до 7 лет лишения свободы.

В Киеве задержали двух мужчин, которые в Дарницком районе устроили стрельбу прямо из окна автомобиля.

Как сообщили в полиции Киева, в понедельник, 19 мая, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин из автомобиля Audi стреляют из пистолета во время поездки в авто. Отмечается, что в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

В течение часа патрульные полицейские установили местонахождение водителя и пассажира автомобиля - они отдыхали в местном ресторане. Следователи задержали злоумышленников и изъяли пистолет.

Видео дня

Задержанные - двое киевлян в возрасте 22 и 33 года. Их доставили в Дарницкое управление полиции, где с ними общаются следователи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

Другие инциденты со стрельбой

Как сообщал ранее УНИАН, зимой в Черкассах вблизи парка, что на проспекте Победы, произошла стрельба, в результате которой были травмированы граждане. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника, он был задержан.

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