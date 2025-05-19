Apple делает ставку на тонкий дизайн, а не на длительную работу без зарядки.

Инсайдеры сообщают, что ожидаемая новинка от Apple может получить урезанный аккумулятор. Речь идет о модели iPhone 17 Air, которая придет на смену Plus-модели и будет всего 5,5 мм в толщину.

Согласно информации, полученной MacRumors, "самый тонкий айфон" получит аккумулятор всего 2800 мАч. Внутренние тесты Apple показывают, что лишь 60–70 % пользователей смогут дотянуть до конца дня на одной зарядке, что в разы ниже привычного уровня.

Для сравнения, актуальный iPhone 16 оснащен батареей 3561 мАч, а iPhone 16 Plus – 4674 мАч. Это также заметно меньше батареи схожего по габаритам самого тонкого Galaxy S25 Edge от Samsung с объемом 3900 мАч.

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Предполагается, что Apple может использовать в iPhone 17 Air аккумулятор с кремниевым анодом с приростом емкости до 15–20%, чтобы минимизировать разницу. Также компания собирается компенсировать недостаток мощности с помощью энергосберегающих ИИ-алгоритмов в iOS 19.

Также обсуждается идея вернуть в линейку фирменные чехлы-аккумуляторы, ранее снятые с производства после выпуска MagSafe Battery Pack в 2021 году.

Урезанный аккумулятор – это не единственное последствие использования тонкого корпуса. По слухам, тонкий iPhone будет иметь только один динамик, одну заднюю камеру и не будет поддерживать SIM-карты по всему миру.

Ранее журналист Марк Гурман рассказал, что iPhone 17 Air мог стать первым в мире смартфоном без портов. Но Apple решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

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