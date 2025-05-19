У россиян могут быть проблемы с этой межконтинентальной ракетой из-за недостатка информации от украинских инженеров, заметил Храпчинский.

У россиян могут быть проблемы с применением межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" из-за недостатка информации от украинских инженеров, поскольку это оружие создавалось в советские времена при активном участии украинской стороны. В частности, такую ситуацию допускает заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"Межконтинентальная ракета "Ярс" - это разработка советских времен, и до 2007 года в ее создании принимала активное участие украинская сторона. То есть мы говорим о "Южмаше". И большинство комплектующих и технологий были за счет украинских инженеров", - отметил Храпчинский.

По его словам, с баллистическими ракетами, в частности межконтинентальными, у России начались трудности после того, как в 2014 году разорвались любые отношения с Украиной.

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"Давайте вспомним и разрыв "Сатаны" в шахте на испытательном полигоне в РФ. Были еще неудачные пуски некоторых ракет. И опять таки, из всех межконтинентальных баллистических ракет единственная ракета, которая подтвердила функционирование и возможность жить, - "Ярс". Потому что 10 удачных испытаний было. Но это было во времена, когда россияне еще могли получать определенную информацию от украинских инженеров", - прокомментировал эксперт.

При этом Храпчинский отметил, что Россия также активно занимается психологическим давлением и будет создавать имитации, в том числе информационные, относительно того, что они якобы собираются запустить какое-то сложное оружие.

"Вспомним запуск "Орешника", который должен был стать вундервафлей на замену ядерному оружию. Но ничего не получилось. Здесь они начали снова пугать "Ярсами", - подчеркнул он.

Храпчинский также напомнил, что "Ярс" - это ракета, которая может нести именно ядерное оружие.

"Здесь мы уже говорим, что если Россия попытается применить, то, во-первых, будет вынуждена предупредить все страны, что она запускает эту ракету. Во-вторых, это в любом случае будет использовано без ядерной боеголовки. А без нее последствия удара будут незначительны", - оценил он ситуацию.

РФ хотела ударить "Ярсом"

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны Украины, в ночь на 19 мая Россия планировала осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Но запуск провалился, следов пуска не было зафиксировано, сообщили эксперты Defence Express.

Причины отмены запуска пока неизвестны. Военные аналитики не исключают технические проблемы или нежелание Кремля демонстрировать слабость в сфере ядерного сдерживания накануне важных переговоров между российским правителем Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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