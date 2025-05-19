Уничтожать "Шахед", который стоит 5 тыс. долларов, ракетами Patriot, который стоит миллион, - очень неразумная трата, говорит эксперт.

Россияне будут продолжать "долбить" Украину дронами, но уровень сбития Силами обороны российских ударных беспилотников даже "круче" чем Израиле, который противодействует иранским "шахедам". Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По словам Жмайло, Воздушная оборона Украины - как многослойный пирог, частью которой являются мобильные огневые группы, которые обычно знают примерный маршрут вражеских дронов. Эффективность сбития этими группами составляет примерно 20%, но с точки зрения экономики это тоже выгодно, потому что речь идет об использовании стрелкового оружия. Используется старое вооружение, которое украинские специалисты дооборудуют тепловизорами, устройствами ночного видения и тому подобное.

"И, в принципе, если одна мобильная группа может за неделю сбить один-два "шахеда", это все равно остается выгодным, потому что становится вопрос только обеспечения патронами и бензином. Дрон стоит дороже - 5 тыс. долларов...", - сказал специалист.

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По словам Жмайло, такие результаты прежде всего спасают нашу "экономику войны".

"Потому что, если, например, "Шахед" преодолевает все наши линии обороны, залетает в Киев и нужно его уничтожать, например, теми же Patriot, который стоит миллион, или с самолета, то это - очень неразумная трата. Россию это устраивает, даже если нет попадания", - подчеркнул эксперт.

По его словам, россияне в 2025 году хотят выйти на полный цикл производства дронов, исключительно из собственных комплектующих. В то же время, как отметил специалист, антенны на дронах - китайского производства.

"Черный цвет, сверхмалые высоты, 12-16-канальные антенны. Для сравнения, на старте это были 2-4-канальные антенны, не такие устойчивые к средствам РЭБ. Украинские сим-карты, которые находятся в этих "шахедах", сопутствующее разведывательное оборудование, даже возможность управлять им дистанционно от оператора - на расстоянии от 70 до 80 км. Это - все те ноу-хау, которые россияне сделали за время полномасштабного вторжения", - пояснил Жмайло.

Война дронов в Украине

Как писал УНИАН, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что Россия постепенно закрепляет свое преимущество в технологиях, в частности в сфере ударных беспилотников.

По ее словам, до конца мая 2025 года россияне могут достичь способности запускать более тысячи ударных дронов типа "шахед" в сутки.

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