Большинство из них были защитниками из "Азовстали". По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни.

В результате очередного обмена домой вернулись 100 украинских защитников.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. "Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство - защитники Мариуполя. Все - наши, все - снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!",- прокомментировал глава государства.

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами. "Спасибо за нужный стране результат!",- подчеркнул он.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что среди 100 защитников, которых вернули из российского плена 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

"Все освобожденные - рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь, в том числе 82 – защитники "Азовстали", остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа.

Отмечается, что самому старшему освобожденному пленнику исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

В координационном штабе сообщили, что по меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни.

Это 51-й по счету обмен пленными. С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось вызволить уже 3135 защитников и защитниц.

Крайний обмен пленными

31 января из российского плена освобождены 207 украинцев. Тогда президент Владимир Зелленский отметил, что освобождены 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров. Почти половина - защитники Мариуполя. Воины ВСУ, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

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