Россия сможет угрожать другим странам по итогам войны в Украине.

Угроза для ряда европейских стран сильно возрастет в момент окончания боевых действий в Украине, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Дело в том, что в таком случае 800 тысяч российских солдат "не просто отправятся домой", а получат от Генштаба РФ новые, возможно опасные задачи, подчеркивает он.

В случае "навязанного мира" — со стороны США или Европы — западные разведывательные круги опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии, Норвегии, стран Балтии и в Беларусь, а значит — на расстояние удара от Польши, пишет Bild.

Перемирие дало бы Путину чувство безопасности

Сообщается, что планы на такой сценарий уже существуют. В течение последних месяцев даже была подготовлена соответствующая военная инфраструктура. Лишь из-за войны в Украине Москва пока не реализовала эти намерения.

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"Если мы юридически или фактически признаем оккупированные территории, мы фактически делаем работу за Россию. Подобно Минским соглашениям 2015 года, это мы будем сдерживать украинцев от дальнейших контрнаступлений ради освобождения своей страны", - заявило одно официальное лицо на условиях анонимности.

В этом случае Россия могла бы вывести сотни тысяч солдат и перебросить их в другие регионы без страха потерять занятые территории. Это может произойти уже в сентябре...

Оккупанты могут быть переброшены в Беларусь в рамках учений "Запад-2025" — с возможно столь же катастрофическими последствиями, как в 2021 году, когда Россия использовала манёвры в Беларуси. Только на этот раз целью могут стать Литва или Польша.

При этом Европа хочет мира в Украине. "Но нужно честно сказать: если война продолжается, "Запад-2025" останется лишь манёврами, потому что ключевые силы будут заняты. Если же она закончится на условиях России — эти манёвры могут стать началом новой войны против нас", - признает один из европейских чиновников на правах анонимности.

Другой западный чиновник также предупредил: "Россия воспринимает слабость, как возможность для новых захватов. После Грузии была Крым, затем Донбасс, затем — вся Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории — он тут же возьмётся за следующую цель".

Немецкий политик от ХДС Родерих Кизеветтер также выступил с серьёзным предупреждением. Прекращение боевых действий, по его словам, приведёт к миру в Европе только в том случае, если Россия безвозвратно признает право Украины на существование и откажется от имперских амбиций.

Однако это, по его словам, крайне маловероятно. Поэтому миру следует ожидать новых эскалаций со стороны России. Он считает необходимостью срочно и последовательно продолжать укреплять обороноспособность Европы.

Что еще известно о "потенциале" Путина

Ранее УНИАН сообщал, что безопасность Европы находится под угрозой из-за агрессии РФ и безразличия Трампа. Именно из-за этого генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал членов Альянса увеличить расходы на оборону. Он аргументировал это тем, что экономика России почти полностью сосредоточена на войне.

Кроме того, в Reuters выяснили, почему угрозы ЕС о санкциях против России могут не сработать. Европейские чиновники рассказали журналистам, что координируют свои действия с США по поводу возможных новых санкций против РФ. Пока они не уверены в том, что Трамп готов объединить усилия с европейцами.

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