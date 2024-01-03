Большинство освобожденных - мужчины (225), пятеро женщин.

Украина вернула домой из плена 230 украинских военных и гражданских - это самый большой из всех обменов, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Домой возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных Сил Украины – 130 (среди них ТрО – 14, ВМС – 14), Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица" (48).

Большинство освобожденных - мужчины (225), пятеро женщин. В рядовой и сержантский состав входят 213 человек, одиннадцать – офицеры.

"После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевой медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания. Наконец увидят своих родных и близких семеро защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, которые попали в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя", - сказано в сообщении.

Освобожденных из плена встречали руководитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов, член координационного штаба Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, секретарь штаба Дмитрий Усов.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что этот обмен готовился достаточно долго.

"Участие, скажем так, в организации этого процесса напрямую также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать", - сказал он.

"Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь". Спасибо всем, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - написал президент Зеленский.

"Тяжелый обмен после длительной паузы. Это результат, давшийся большими усилиями команды. Враг держал в плену гражданских преподавателей, а также полицейского, который до последнего оставался в Мариуполе, развозил гуманитарную помощь людям", - отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По заявлению российского Минобороны, "в результате сложного переговорного процесса" 3 января в Россию вернулись 248 российских военнослужащих. Обмен был произведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Обмен пленными - детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей итоговой годовой пресс-конференции рассказал о помощи других стран в освобождении пленных украинцев и прокомментировал вопрос об обмене пленными, отметив, что"процесс усложнен".

На днях в издании Politico вышел материал, в котором раскрывается, как Россия сейчас использует военнопленных, чтобы дискредитировать Киев.

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