По мнению Жмайло, оккупанты будут продолжать запугивать Украину межконтинентальным ударом.

Сегодня ночью РФ не нанесла по Украине удар межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс", скорее всего, из-за технических проблем. Такое мнение в эфире телемарафона высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он пояснил, что речь идет о проекте, который является фактическим продолжением ракетной программы "Тополь", которая делалась еще в 1980 годах в СССР, но Россия дорабатывала эти установки сама и с этим возникли проблемы.

"Проект зародился, в том числе на территории Украины - Южмаш и другие наши достаточно мощные конструкторские бюро (были привлечены - УНИАН). Примерно они имеют где-то до 180 единиц, они еще имеют модификацию морского базирования с подводных лодок "Булава"... Если "Ярс", то дальность примерно 10 тыс. км, 150 килотонн ее мощность. Почему не долетело? Фактически и два предыдущих раза - 26 октября и 1 ноября - были пуски этой ракеты, но проблема одна - отклонение от цели", - сказал эксперт.

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Он пояснил, что проблема, которая повторяется, - третья ступень этой ракеты и сегодня, скорее всего, произошло то же самое. Жмайло подчеркнул:

"Технические неисправности сопровождают россиян чуть ли не с первого использования этой ракеты в 2005 году. Поэтому они и дальше будут запугивать, дальше будут что-то пробовать, но, как видим, пока результата, к счастью, нет".

Как писал УНИАН, в ночь на 19 мая Российская Федерация планировала осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", но запуск не состоялся. По мнению аналитиков, РФ не смогла запустить "Ярс". По информации ГУР Минобороны, пусковой район был нетипичным - в Свердловской области РФ, вблизи населенного пункта Свободный, где дислоцируются соответствующие подразделения ракетных войск стратегического назначения РФ. Пока нет ни одного фото или видео, которые бы подтверждали факт запуска.

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