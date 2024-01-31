Работа над освобождением пленных украинцев продолжается.

Из плена Российской Федерации удалось вернуть на свободу в Украину 207 украинских защитников и гражданских граждан.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Instagram.

"Наши - дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что освободить украинцев из плена удалось благодаря очередной классной работе команды Украины.

"Буданов, Ермак, Усов, малыш, Клименко – молодцы!",- сообщил президент.

Что было известно о последнем обмене

27 января начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов сообщил, что в ближайшее время состоится обмен пленными.

Перед этим, ГУР Минобороны Украины подтвердило, что на 24 января планировался обмен пленными, который не состоялся. В частности, в тот день в Белгородской области РФ упал военный транспортный самолет Ил-76. в Минобороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела пленных, которые якобы были на борту российского Ил-76, упавшего в Белгородской области 24 января.

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