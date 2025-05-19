Это распространенный ингредиент в китайской кухне.

Если у вас остались яичные желтки - например, после приготовления безе - и вы не знаете, что с ними делать, попробуйте оригинальный рецепт, которым поделилась Лиза Стил, кулинар и автор советов по содержанию кур - вяленные засоленые желтки. С этим рецептом придется немного потрудиться, однако вкус получается поистине оригинальным.

"Засолка в соли — это старинный метод, при котором яичные желтки закапываются в смесь соли и сахара, а затем запекаются на слабом огне, чтобы высушить их", — рассказала Стил порталу The Takeout.

При этом время, в течение которого они будут засаливаться, влияет на вкус и консистенцию, говорит она. Так, один день дает джемовый желток, а пять дней сделают желток твердым. Стил отметила, что метод безопасен, поскольку соль предотвращает образование вредных бактерий, а сахар способствует росту полезных бактерий.

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Она описала засоленные желтки как имеющие "совершенно другой и уникальный вкус и текстуру... довольно резиновые, очень концентрированные и очень соленые".

Как засолить яичные желтки

Для засолки дюжины яичных желтков вам понадобится три чашки соли и три чашки сахарного песка.

Сначала смешайте соль и сахар, затем высыпьте половину смеси в кастрюлю (Стил рекомендует стеклянную) так, чтобы смесь покрывала дно на пару сантиметров.

Используя столовую ложку, сделайте 12 равномерно расположенных углублений в соляно-сахарном "песке", затем добавьте в каждое из них сырой желток.

Далее закопайте их в оставшейся смеси соли и сахара, затем накройте кастрюлю полиэтиленовой пленкой.

Поставьте кастрюлю в холодильник и оставьте на один-пять дней, в зависимости от того, насколько твердым вы хотите получить готовый продукт. Когда время истечет, выньте желтки из кастрюли и стряхните как можно больше соляных крошек, прежде чем замочить остатки в миске с прохладной водой.

Когда желтки станут чистыми, промокните их бумажным полотенцем, положите на смазанную маслом решетку над противнем и готовьте в течение двух часов в духовке, разогретой до 80 градусов. Дайте желткам остыть при комнатной температуре, затем поставьте их в холодильник.

Что делать с желтками, вялеными в соли

По словам Лизы Стил, один из самых распространенных способов использования желтков, вяленых в соли, — это замена сыру пармезан. По ее словам, некоторые люди утверждают, что они на вкус как сыр, и натирают их на салаты и блюда из пасты. Мягко приготовленные желтки особенно хороши для добавления в супы или соусы, поскольку они не только придают много вкуса, но и помогают жидкостям эмульгироваться.

Соленые яичные желтки являются распространенным ингредиентом в китайской кухне, где они используются в булочках с заварным кремом и слоеных пирожках. В Малайзии их готовят с листьями карри, чили и сахаром, чтобы сделать соус, который поливают все, от бургеров до круассанов.

Стил настоятельно рекомендует хранить их в холодильнике в целях безопасности. Она говорит, что они могут храниться до месяца, но некоторые пользователи Reddit сообщают, что их соленые желтки оставались съедобными (и довольно вкусными) от восьми месяцев до года.

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