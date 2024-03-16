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Венгрия отправила странам Европейского союза документ, в котором выдвигает Украине претензии в вопросе защиты венгерского национального меньшинства.

Будапешт требует восстановить права нацменьшинств до уровня, который существовал до 2015 года, пишет Радио Свобода. Этот вопрос является одним из главных в процессе переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Так, есть два основных требования:

восстановить права, гарантирующие свободное использование венгерского языка;

восстановить право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

В документе отмечается, что Украина проигнорировала потребности венгерской общины в вопросе определения школьных предметов, которые должны преподавать на украинском. Также Венгрия недовольна изменениями в соотношении населения после изменения границ административных районов.

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"Обязательное 10% соотношение, которое национальные меньшинства должны достичь среди местного населения, чтобы иметь возможность претендовать на языковые права, не является оправданным в случае с национальными меньшинствами", - говорится в письме.

Закон о правах национальных меньшинств в Украине

Напомним, что в начале декабря Верховная Рада Украины приняла закон о правах национальных меньшинств в отдельных сферах. Сообщалось, что во время работы над ним были учтены позиции, на которых настаивала Венгрия.

Как известно, Венгрия выступает против евроинтеграции Украины. В частности, премьер-министр Виктор Орбан называл страну "одной из самых коррумпированных в мире".

В конце прошлого года представители венгерских общин Закарпатья подписали обращение к нему, в котором призвали Орбана поддержать начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

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