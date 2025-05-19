Комфортные и практичные: эксперты назвали 10 лучших кроссоверов 2025 года

Сразу три места в рейтинге заняли кроссоверы бренда Mercedes.

Многие автопроизводители выпускают свои кроссоверы. Из-за этого водителям бывает трудно выбрать оптимальную для себя модель.

В CarBuzz определили 10 лучших кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших кроссоверов 2025 года:

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Toyota Grand Highlander BMW iX Toyota RAV4 Mercedes-AMG GLA 35 Mercedes-Benz GLB-Class Mercedes-AMG GLB 35 Buick Envista Subaru Forester Honda CR-V Hyundai Tucson

Эксперты заявили, что Toyota Grand Highlander является лучшим кроссовером, который можно купить новым в 2025 году. Это более крупная модификация модели Highlander, которая предлагает еще более просторный интерьер.

В издании отметили, что Toyota Grand Highlander предлагается в нескольких комплектациях на выбор и с различными силовыми установками, включая гибрид. Этот кроссовер доступен в версиях на семь или восемь посадочных мест.

Какие другие кроссоверы рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 15 лучших кроссоверов 2025 года. Лидер этого рейтинга предлагает просторный интерьер и приятную управляемость.

Кроме того, эксперты определили 10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом. По их словам, эти модели подойдут многим водителям.

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