Комфортные и практичные: эксперты назвали 10 лучших кроссоверов 2025 года

Многие автопроизводители выпускают свои кроссоверы. Из-за этого водителям бывает трудно выбрать оптимальную для себя модель.
В CarBuzz определили 10 лучших кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
ТОП-10 лучших кроссоверов 2025 года:
- Toyota Grand Highlander
- BMW iX
- Toyota RAV4
- Mercedes-AMG GLA 35
- Mercedes-Benz GLB-Class
- Mercedes-AMG GLB 35
- Buick Envista
- Subaru Forester
- Honda CR-V
- Hyundai Tucson
Эксперты заявили, что Toyota Grand Highlander является лучшим кроссовером, который можно купить новым в 2025 году. Это более крупная модификация модели Highlander, которая предлагает еще более просторный интерьер.
В издании отметили, что Toyota Grand Highlander предлагается в нескольких комплектациях на выбор и с различными силовыми установками, включая гибрид. Этот кроссовер доступен в версиях на семь или восемь посадочных мест.
Какие другие кроссоверы рекомендуют эксперты
Ранее эксперты назвали 15 лучших кроссоверов 2025 года. Лидер этого рейтинга предлагает просторный интерьер и приятную управляемость.
Кроме того, эксперты определили 10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом. По их словам, эти модели подойдут многим водителям.