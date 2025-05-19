Россияне, в частности, требовали, чтобы Украина отказалась от своей оборонной промышленности.

Российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула сразу несколько нереалистичных требований Украине. Одним из них было демонтирование оборонной промышленности нашей страны. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita.

"Мединский (глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский - УНИАН) зачитал требования с карточки. Они считают, что Украина должна отказаться даже от тех территорий, которые Россия пока не оккупирует... Они также хотят лишить нас суверенитета, чтобы мы отказались от участия в любых военных альянсах", - поделился он в разговоре с журналистами.

Подоляк добавил, что россияне потребовали, чтобы Украина отказалась от своей оборонной промышленности и не получала никакого оружия от стран Запада. Он подчеркнул, что российская делегация повторяла требования, которые было невозможно выполнить.

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Советник главы ОП считает, что переговоры в Стамбуле были имитацией, поскольку российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливать войну. Он отметил, что россияне вели себя вызывающе и грубо, как и на переговорах в марте 2022 года.

"Они объявляют одно, а потом предлагают совсем другое. Они пытаются оскорбить своих собеседников на противоположной стороне... И ведут себя так, будто война началась вчера. Это классическая российская дипломатия", - заявил Подоляк.

Переговоры в Стамбуле - важные новости

Ранее в Clash Report сообщали, какие требования были озвучены Украине главой российской делегации Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле. В частности, Москва хочет, чтобы Украина стала нейтральной страной - никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской земле. Также россияне потребовали, чтобы Украина согласилась на взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесенного войной.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров в Стамбуле обсуждалась личная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский в комментарии для росСМИ заявил, что Украина инициировала встречу лидеров двух государств, поэтому Москва "приняла это к сведению".

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