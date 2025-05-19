Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла фулфилмент-центр и собственный таможенный склад в Польше, сообщает пресс-служба компании.
"Новая почта" расширяет присутствие в Европе - в Польше стартовал новый фулфилмент-центр для e-commerce, что позволяет бизнесу сосредоточиться на развитии продукта, маркетинга и клиентском сервисе, а все складские и логистические процессы берет на себя "Новая почта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фулфилмент-центр компании находится в Варшаве и имеет площадь 400 м². Он предоставляет такой комплекс услуг:
- хранение товаров;
- обработка, комплектация и упаковка заказов;
- маркировка, паллетирование;
- загрузка и выгрузка; доставка конечному потребителю.
Кроме того, компания открыла собственный таможенный склад в Польше. Украинскому бизнесу это позволит хранить на складе "Новой почты" в Варшаве товары без растаможки до 90 дней. Товары будут проходить процесс растаможки только после поступления заявки от реального покупателя.
В пресс-службе добавили, что параллельно с развитием в Европе, "Новая почта" активно развивает фулфилмент-инфраструктуру и в Украине. Склады компании работают в Киеве, Львове и Ривне.
Справка УНИАН. Фулфилмент - это сервис, который берет на себя все рутинные процессы: хранение товара, сбор заказов, упаковку и быструю доставку до вашего клиента.
Новая почта - последние новости
9 мая "Новая почта" вынужденно закрыла последнее отделение в Константиновке Донецкой области. Несмотря на массированные российские обстрелы, в отделении продолжали работать два человека.
В марте компания открыла собственное стационарное отделение в Нидерландах в городе Утрехт. Срок доставки из Украины в Нидерланды составляет от 6 дней. В "Новой почте" тогда сообщили, что в новом отделении в Утрехте клиенты могут отправлять и получать документы и посылки весом до 100 кг.