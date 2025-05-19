Украинский бизнес сможет хранить на складе компании товары без растаможки до 90 дней.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла фулфилмент-центр и собственный таможенный склад в Польше, сообщает пресс-служба компании.

"Новая почта" расширяет присутствие в Европе - в Польше стартовал новый фулфилмент-центр для e-commerce, что позволяет бизнесу сосредоточиться на развитии продукта, маркетинга и клиентском сервисе, а все складские и логистические процессы берет на себя "Новая почта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фулфилмент-центр компании находится в Варшаве и имеет площадь 400 м². Он предоставляет такой комплекс услуг:

Видео дня

хранение товаров;

обработка, комплектация и упаковка заказов;

маркировка, паллетирование;

загрузка и выгрузка; доставка конечному потребителю.

Кроме того, компания открыла собственный таможенный склад в Польше. Украинскому бизнесу это позволит хранить на складе "Новой почты" в Варшаве товары без растаможки до 90 дней. Товары будут проходить процесс растаможки только после поступления заявки от реального покупателя.

В пресс-службе добавили, что параллельно с развитием в Европе, "Новая почта" активно развивает фулфилмент-инфраструктуру и в Украине. Склады компании работают в Киеве, Львове и Ривне.

Справка УНИАН. Фулфилмент - это сервис, который берет на себя все рутинные процессы: хранение товара, сбор заказов, упаковку и быструю доставку до вашего клиента.

Новая почта - последние новости

9 мая "Новая почта" вынужденно закрыла последнее отделение в Константиновке Донецкой области. Несмотря на массированные российские обстрелы, в отделении продолжали работать два человека.

В марте компания открыла собственное стационарное отделение в Нидерландах в городе Утрехт. Срок доставки из Украины в Нидерланды составляет от 6 дней. В "Новой почте" тогда сообщили, что в новом отделении в Утрехте клиенты могут отправлять и получать документы и посылки весом до 100 кг.

Вас также могут заинтересовать новости: