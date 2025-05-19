Пьотр Лукасевич рассказал, изменятся ли социальные выплаты для украинских граждан.

Польша не будет заставлять украинцев выезжать или оставаться в стране, несмотря даже на результаты выборов, считает временный поверенный в делах Польши в Украине Пьотр Лукасевич. По его словам, в интервью "РБК-Украина", для наших беженцев нет никакой "угрозы" или "несправедливости".

"Мы можем, разве что, провести какие-то социологические исследования, но опять же - для этих людей нет никакой угрозы", - подчеркнул он.

Лукасевич подчеркивает, что о высказываниях кандидатов в президенты Польши необходимо будет судить уже впоследствии, по действиям, а не по объявлениям. Кроме того, он считает, что изменения будут в любом случае, ведь польская система соцвыплат постоянно трансформируется. Поэтому это затронет, в частности, и украинских граждан, которые живут в Польше.

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Что известно о выборах в Польше-2025

Первый тур прошел 18 мая, в воскресенье. По его итогам однозначного победителя не было. Во второй тур, который пройдет 1 июня, вышли оппозиционный Кароль Навроцкий и кандидат от власти Рафал Тшасковский.

Первый из них заявлял, что соцвыплаты, в первую очередь, должны выплачиваться именно полякам, тогда как Тшасковский предлагал лишить украинцев, которые до сих пор не устроились на работу, определенных социальных выплат.

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше заявили о вмешательстве РФ в президентские выборы. "Это делается путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на польскую критическую инфраструктуру с целью парализовать нормальное функционирование государства", - рассказал министр по делам цифровых технологий Польши.

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