Сын кандидата в президенты Беларуси пропал без вести через два месяца после подписания контракта.

На фронте был ликвидирован 28-летний белорус Иван Ус. Это сын Дмитрия Уса, который баллотировался в 2010 году на выборах президента Беларуси. Об этом пишет белорусский проект "Наша Нива".

Отмечается, что Иван Ус в середине 2010-х был администратором пророссийской организации "Антимайдан Минск" в социальной сети "Вконтакте". В том же году его отец баллотировался на выборах президента РБ. Затем власти сообщили, что за него проголосовали 0,4 процента избирателей.

17 января 2025 года Ус-младший заключил контракт с российской армией и отправился на войну в Украину. Провоевал недолго - уже через два месяца он пропал без вести.

"Точная дата смерти сына кандидата в президенты нам неизвестна, но он умер примерно в конце зимы или в самом начале весны", - пишет "Наша Нива".

Командование Объединенных Сил ВС Украины в свою очередь информирует, что в октябре 2025 года среди тел, переданных российской стороне, был "опознан Иван Ус, который безумно ненавидел Украину".

Россия все чаще привлекает иностранцев на войну

Как писал УНИАН, Россия все больше привлекает иностранцев в свое войско для войны против Украины. Из-за огромных потерь Кремль вербует, в частности, кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии.

Как отмечает Forbes, привлечение граждан других государств для Москвы является способом продолжать войну без внутреннего сопротивления.

Украинские чиновники предполагают, что уже скоро на стороне России могут воевать до 25 тысяч кубинцев. Они станут крупнейшим по численности иностранным контингентом на поле боя, опередив и Северную Корею.

К июлю 2025 года иностранцы составляли 49% захваченных в плен бойцов российских сил, по сравнению с 1% в 2022 году.

