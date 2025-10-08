Война в Украине стала учебной площадкой для вооруженных сил авторитарных стран.

Россия все больше полагается на иностранцев в войне против Украины. Из-за рекордных потерь Кремль вербует кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии.

То, что началось как региональное вторжение, превратилось в многонациональную кампанию авторитаризма против Украины, пишет Forbes. Для Москвы это способ продолжить войну без внутреннего сопротивления, а для ее союзников – возможность получить боевой опыт в современной войне.

Украинские чиновники говорят, что уже скоро на стороне России могут воевать до 25 тысяч кубинцев. Они станут крупнейшим по численности иностранным контингентом на поле боя, опередив и Северную Корею.

Кубинцы на войне: все решают деньги

Автор материала отмечает, что привлекательность участия в войне РФ против Украины для многих кубинцев заключается в финансовой выгоде. Им обещают платить около 2000 долларов в месяц, что намного выше их зарплаты на родине.

Как сообщается, контракты для участия в боях на передовой уже подписали тысячи людей. Другие же говорят, что их обманули – мол, звали работать на стройке, а отправили в окопы.

Доцент Центра Миллера Университета Вирджинии Кристина Лопес-Готтарди говорит, что сейчас Куба переживает серьезный экономический и энергетический кризис. Средняя зарплата на острове составляет около 20 долларов, поэтому обещанные Россией средства для кубинцев являются астрономическими.

Хотя сама Гавана отрицает свое прямое участие в этом процессе, аналитики говорят, что такой масштаб рекрутинга был бы невозможен без молчаливого согласия местных властей.

У России нет дефицита человеческого ресурса

Украинский депутат Александра Устинова считает, что привлечение военного контингента из Кубы и Северной Кореи являются политическими жестами, а не признаками дефицита российских ресурсов. В августе она заявила:

"Россия завербовала около 20 000 кубинцев; более 1000 из них уже воюют в Украине, и мы убили около 40. У нас есть их паспорта как доказательство. Цель состоит в том, чтобы показать, что они имеют надежных партнеров".

По словам Устиновой, мир все больше делится на демократические страны и авторитарные режимы, среди которых Россия, Иран и Северная Корея.

И издание все же утверждает, что мотивация Кубы является как экономической, так и идеологической.

"Кубинские солдаты получают чрезвычайно высокую зарплату. Если они погибнут, их вдовы станут богатыми. Если они выживут, они станут богатыми героями. В любом случае, Куба получает крайне необходимые деньги, а режим может приписать себе заслуги", – пояснил Александр Мотыль, профессор политических наук в Рутгерском университете.

Кроме того, по его мнению, Гавана также может стремиться усилить свою революционную репутацию. А открытая солидарность с Москвой может "ударить по самолюбию Вашингтона". И все же такой шаг свидетельствует и о слабости России, считает он:

"Привлечение солдат из таких стран, как Куба, Северная Корея, Африка и Центральная Азия, является признаком слабости, а возможно, даже отчаяния. Путин видит, что россияне все меньше готовы гибнуть впустую, поэтому он позволяет иностранцам воевать и гибнуть вместо них".

Рекрутинг и шантаж: как иностранцы оказываются на войне против Украины

К июлю 2025 года иностранцы составляли 49% захваченных в плен российских бойцов, по сравнению с 1% в 2022 году. По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, без рекрутинга иностранцев Москва, вероятно, не смогла бы поддерживать наступательные операции.

Но зависимость России от иностранных боевиков сейчас выходит далеко за пределы ее традиционных союзников. СМИ выяснили, что Кремль принудил тысячи африканских студентов и трудовых мигрантов вступить в армию. В случае отказа им угрожали депортацией. Десятки пленных рекрутов родом из Камеруна, Сенегала и Зимбабве рассказали, что им обещали работу на фабрике или на кухне, а после недели обучения отправили на поле боя.

"Эта зависимость от иностранных боевиков выходит за пределы человеческих ресурсов. Она подчеркивает растущую военную ось, связывающую Россию, Северную Корею, Иран, Венесуэлу, а теперь и Кубу – режимы, которые торгуют оружием, технологиями и боевым опытом", – добавляет издание.

Война в Украине стала учебной площадкой для авторитарных стран

Кроме того, благодаря такому партнерству поле боя в Украине превращается в "общую учебную площадку для авторитарных вооруженных сил", считают украинские аналитики. По мнению основателя и генерального директора Peace Through Strength Institute Билла Коула, партнеры России действительно хотят принять участие в такой "акции".

"Путин не испытывает недостатка в человеческих ресурсах, он только что призвал в армию еще 130 000 мужчин. На самом деле партнеры России хотят принять участие в этой акции. Северные корейцы, кубинцы и китайцы находятся на месте не только для того, чтобы воевать за Россию, но и для того, чтобы приобрести опыт в современной войне, особенно в использовании дронов", – пояснил он.

По его словам, в этом заключается опасность, ведь иностранцы учатся воевать "в первой в мире крупномасштабной войне с использованием дронов":

"Дело не только в силе России, но и в том, что ее партнеры приобретают боевые навыки, которые они могут экспортировать в другие конфликты в Европе, Латинской Америке и Азии".

Для Кремля привлечение кубинских и северокорейских солдат является удобным способом вести войну, чтобы уменьшить сопротивление внутри России. В то же время для партнеров Москвы это возможность изучить и перенять опыт современной войны с использованием дронов и электронных средств.

