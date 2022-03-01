Из-за оккупантов в городе есть разрушения, отметили местные власти.

В городе Тростянец Сумской области вражеская техника заполонила улицы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в городе действия оккупантов привели к разрушениям. В частности, сегодня российские оккупанты попали в жилой дом. Есть повреждения сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится.

Пока нет возможности восстановить интернет в громаде.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил Живицкий.

Кроме того, шоколадную фабрику в Тростянце враг избрал как базу для заправки своей техники.

Как сообщил Живицкий, россияне ходят по домам, уничтожают имущество.

"Техника врага заполонила улицы города. На захваченном железнодорожном вокзале базируется куча российской техники", - отметил он.

Ранее стало известно, что в Ахтырке Сумской области в результате массированного огня российских оккупантов в военной части погибли 70 бойцов.

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