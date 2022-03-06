Ситуация на Сумщине остается сложной: накануне произошла очередная бомбардировка города Ахтырка, артобстрелы Краснопольской общины, Лебедина, Тростянца.

В Сумах бомба сегодня повредила котельную, из-за чего треть города осталась без отопления и горячей воды.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире всеукраинского информационного телемарафона, информируя о текущей ситуации в области.

"Ситуация на Сумщине остается сложной. Сегодня произошла очередная бомбардировка города Ахтырка. Была уничтожена продуктовая база, уничтожен большой склад строительных материалов. Продолжались артиллерийские обстрелы Краснопольской общины, Лебедина. Суммы пострадали от очередных артобстрелов и авиабомбардировки... Сегодня бомба попала в котельную почти в центре города Сумы и треть города осталась без отопления и горячей воды", - отметил Живицкий.

По его словам, продолжается обстрел мирных жителей в г. Тростянец.

В результате обстрелов частично отсутствует энергоснабжение в Лебедине, Тростянце, Ахтырке, в Сумах, в Краснопольской общине.

"И сегодня есть тоже положительные вещи - украинская авиация разбомбила колонну с техникой. Мы рады, что наконец в нашем небе появились не только российские, но и украинские самолеты", - подчеркнул Живицкий.

По его информации, сегодня есть погибшие среди территориальной обороны. В результате уличного боя один погибший и двое тяжело раненых.

"Так же сегодня было нападение на колонну гражданских автомобилей. Бусики ехали по трассе, их ограбили. Прямо на трассе оставили изуродованные разграбленные автомобили. В них не было водителей, мы даже не знаем, кто спасся, кто нет. По информации местных, которые за этим наблюдали, сказали, что некоторых людей взяли в плен", - сказал Живицкий.

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