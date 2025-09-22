Вместе с Бе-12 поражен многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины впервые в истории сожгли два редких российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Как заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, борта поражены вчера, 21 сентября.

"На территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории", - отмечают в разведке.

Отмечается, что самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены ценным оборудованием для выявления и ведения борьбы с подводными лодками. Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Видео дня

Бе-12 "Чайка" - что о нем известно

Бе-12 "Чайка" - противолодочный самолет-амфибия. В октябре 1960 года самолет совершил первый полет, через три года начал поступать на вооружение авиации ВМФ. Создан в ГКБ Бериева. На самолете-амфибии установлен комплект целевого оборудования, позволяющий вести поиск и борьбу против подводных лодок противника.

За время эксплуатации на самолетах Бе-12 установлено 46 мировых рекордов. Согласно информации из открытых источников, часть самолетов Бе-12 дорабатывалась для применения подводного ядерного заряда 5Ф48, который является неуправляемой парашютной бомбой. Этот вариант самолета получил название Бе-12СК. Впоследствии на самолеты могли подвешиваться более совершенные боеприпасы.

По данным Международного института стратегических исследований, в начале 2023 года на вооружении сил морской авиации России было шесть самолетов-амфибий Бе-12ПС.

Удары по Крыму - новости

Как писал УНИАН, 21 сентября стало известно, что дроны ГУР Минобороны Украины во временно оккупированном Крыму поразили три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящую российскую РЛС 55Ж6У "Небо-У".

Ранее в Крыму были поражены два российских вертолета Ми-8 и буксир - бойцы ГУР дронами вбили по авиабазе захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя.

Вас также могут заинтересовать новости: