Житель Черниговщины пытался голыми руками остановить русский танк / фото REUTERS
В Черниговской области местные жители бросаются под колеса танков, чтобы остановить врага.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видео обнародовали жители города Бахмач Черниговской области.
На видео мужчина хочет остановить российский танк и бросается под него. Танк остановился и мужчину забрали местные жители.
Житель Черниговщины пытался голыми руками остановить русский танк
По информации местных жителей, колонна из 50 вражеских танков движется из Бахмача в Нежин.
Как сообщал УНИАН, российские войска обстреливают Чернигов из "Градов". Повреждены жилые дома, больница и детсад.