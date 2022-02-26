Колонна танков противника через Бахмач движется на Нежин.

В Черниговской области местные жители бросаются под колеса танков, чтобы остановить врага.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видео обнародовали жители города Бахмач Черниговской области.

На видео мужчина хочет остановить российский танк и бросается под него. Танк остановился и мужчину забрали местные жители.

По информации местных жителей, колонна из 50 вражеских танков движется из Бахмача в Нежин.

Как сообщал УНИАН, российские войска обстреливают Чернигов из "Градов". Повреждены жилые дома, больница и детсад.

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