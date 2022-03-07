В частности планируются 3 рейса на Львов, Ужгород и Ковель.

"Укрзализныця" сообщила о новых эвакуационных рейсах на Западную Украину на 7 марта.

Об этом говорится в сообщении УЗ в Telegram-канале.

Так, в 14:50 состоится эвакуационный рейс Кривой Рог – Львов (поезд № 221/222),

в 16: 00 состоится рейс Краматорск – Ужгород (№225/226),

в 16:05 – Запорожье – Ковель (№227/228).

Сообщается, что компания продолжает обеспечивать и пригородные железнодорожные перевозки по территории Украины.

Украинцы, будьте бдительны! В сети время от времени появляется информация о фейковых эвакуационных поездах. Неизвестные составляют списки людей, которых якобы планируют эвакуировать, в частности, из Одессы.

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