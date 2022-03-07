Укрзализныця назначила еще три эвакуационных рейса на Запад / фото t.me/UkrzalInfo
"Укрзализныця" сообщила о новых эвакуационных рейсах на Западную Украину на 7 марта.
Об этом говорится в сообщении УЗ в Telegram-канале.
- Так, в 14:50 состоится эвакуационный рейс Кривой Рог – Львов (поезд № 221/222),
- в 16: 00 состоится рейс Краматорск – Ужгород (№225/226),
- в 16:05 – Запорожье – Ковель (№227/228).
Сообщается, что компания продолжает обеспечивать и пригородные железнодорожные перевозки по территории Украины.
Украинцы, будьте бдительны! В сети время от времени появляется информация о фейковых эвакуационных поездах. Неизвестные составляют списки людей, которых якобы планируют эвакуировать, в частности, из Одессы.