Неизвестные составляют списки людей, которых будто бы планируют эвакуировать.

Украинцы, будьте бдительны: в Одессе неизвестные начали распространять фейковую информацию об эвакуационных поездах из города. Однако никаких рейсов назначено не было.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

"Внимание! В сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно! Компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные. Верьте только проверенной информации!" – говориться в сообщении.

Как работают вокзалы Укрзализныци

Во фронтовую зону рейсы не проводятся из-за активных боевых действий. На юге это линия Николаев, Херсон, Мелитополь, на севере — Чернигов, Нежин, Ромны, Сумы, а на востоке – Изюм, Бахмут, Волноваха, Мариуполь. Отдельно стоит отметить, что в Краматорск, Лиман и Славянск поезда курсируют, хотя они находятся неподалеку от фронтовой линии.

В "Укрзализныце" напомнили, что продолжают эвакуировать мирных жителей. Приоритет при посадке в поезда предоставляется детям и женщинам. Людей просят быть готовыми оперативно прибывать на железнодорожный вокзал своего населенного пункта и сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" разрушила железнодорожные узлы с Россией. Также прекращена диспетчерская связь со страной-агрессором.

Кроме того компания добивается прекращения железнодорожного сообщения с РФ для стран Европы и Азии. "Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить", – говорят в "УЗ".

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