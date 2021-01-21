Украинская делегация напомнила представителям России, что процесс освобождения пленных не должен прекращаться ни при каких условиях.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе ждет решений от Российской Федерации для разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц.

Как сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

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В частности, в контексте возвращения взаимно удерживаемых лиц напоминается, что руководитель гуманитарной подгруппы от Украины, народный депутат Украины Галина Третьякова на заседании этой подгруппы, которое состоялось 19 января, в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс возврата взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц, который, согласно предварительным договоренностям, не должно прекращаться ни при каких условиях".

"Ждем соответствующих решений руководства российской делегации", - отмечается в сообщении.

Отдельно сказано, что"положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по возобновлению ремонтных работ на станции газораспределения в населенном пункте Марьинка, благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы послу Яшара Халита Чевика".

Кроме того, украинская делегация поздравила посла Герберта Зальбера (ФРГ), представленного сегодня как нового координатора экономической подгруппы.

Боевики заявили о готовности вернуть некоторых пленных

16 января ряд российских СМИ распространил новость, что боевики на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве председателя политсовета партии "оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что расценивает эти заявления руководства "ЛДНР" о намерении передать часть удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука как очередную попытку России уклониться от выполнения международных договоренностей.

В то же время в МИД обвинили РФ в нарушении устоявшихся механизмов освобождения удерживаемых лиц на временно оккупированных украинских территориях.

20 января уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты должны передать Украине 9 удерживаемых лиц.

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Автор: Виталий Саенко