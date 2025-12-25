Силы обороны поразили Новошахтинский НПЗ и аэродром 'Майкоп' в тылу РФ

На Новошахтинском НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы, а на аэродроме "Майкоп" возник пожар.

ВСУ поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области и морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае. Соответствующее заявление в Telegram распространила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня, 25 декабря, подразделения Воздушных Сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксированы многочисленные взрывы, поскольку цель была поражена. В то же время, масштабы ущерба уточняются.

Как отметили в Генштабе, Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и непосредственно привлечен к обеспечению вооруженных сил РФ. Предприятие, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин.

Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.

Кроме того, в Генштабе отчитались и о других попаданиях на российской территории.

Так, в ночь на 25 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае.

"В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса", - сказано в сообщении.

В Генштабе уточнили, что морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. Порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

"Также, был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (Республика Адыгея). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, подразделениями ударных БпЛА поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженка (временно оккупированная территория Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

Вместе с тем, по уточненным результатам ударов украинских БПЛА в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (территория оккупированного украинского Крыма) подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.

Как сообщал УНИАН, по данным от Службы безопасности Украины, в российском тылу были поражены нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.

В Оренбурге произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70.

